"AED's geen verkiezingspropaganda" 26 mei 2018

"Open Vld heeft de AED-toestellen in de gemeente niet gebruikt als verkiezingspropaganda." Dat zegt gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers, die daarmee reageert op de klacht die oppositieraadslid André Segers (Lebbeke Vooruit) indiende rond deze materie. Segers had de klacht ingediend nadat Open Vld tijdens een marktdag demonstraties had gegeven met een AED-toestel. "Die toestellen zijn aangekocht door, en dus bezit van de gemeente. Als er demonstraties plaatsvinden, moet dat onder de vlag van het gemeentebestuur en niet onder die van Open Vld. De partij van de burgemeester misbruikt aankopen van de gemeente door te laten uitschijnen dat zij alleen hier verantwoordelijk voor zijn. Zo worden deze toestellen politieke propaganda", meent Segers. De gouverneur onderzocht de zaak, maar kwam tot een andere conclusie. "Er werden inderdaad acht AED-toestellen aangekocht door de gemeente", zegt Briers. "Open Vld bood de bevolking de kans om met die toestellen te leren werken, maar voor die demonstratie werden niet de gemeentelijke, maar wel toestellen die eigendom waren van de personen die de demo's gaven gebruikt. Natuurlijk kan het niet dat gemeente-eigendom aangewend wordt voor partij-initiatieven. In deze zaak blijkt dit niet het geval. Er is dan ook geen reden om hierover een opmerking te maken." (DND)