Zuster Jeanne Devos komt 'Wakker voor Vrede' steunen 25 mei 2018

02u49 0 Langemark-Poelkapelle De 12de Vredeswake vindt komende zondag plaats, met onder meer zuster Jeanne Devos als vaste waarde op de spreekstoel. Om haar steun voor het project te onderstrepen, kwam ze de werkgroep van 'Wakker voor Vrede' in Langemark een hart onder de riem steken bij de voorbereidingen van het evenement.

"Ik ben onder de indruk het engagement van de medewerkers en hoe hier gewerkt wordt," aldus de meter van Wakker voor Vrede. "Het motto dit jaar luidt 'vrede maak je samen maak je vrede' en dat heb ik in India mogen ervaren, waar we in de strijd tegen uitbuiting van huispersoneel resultaten bereikt hebben waar we in het begin nauwelijks van durfden dromen. Maar dat was enkel mogelijk door met velen de handen in elkaar te slaan."





De 12de Vredeswake vindt komende zondag plaats om 15 uur in de Sint-Pauluskerk van Langemark en wordt voorafgegaan door een lezing van professor Peter Adriaenssens. Hij geeft om 10.30 uur in de Vrije Basisschool een lezing over hoe jongeren en volwassenen kunnen (over)leven in onze complexe tijden. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst via het e-mail op peene.peter@skynet.be of via het telefoonnummer 0474/68.94.60. (DCH)