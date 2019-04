Zoon bevrijdt vader (76) uit auto na duik in gracht LSI

11 april 2019

16u51

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle Langs de landelijke Eeckhoutmolenstraat in Poelkapelle is donderdagnamiddag rond 14.45 uur gepensioneerd loonwerker Roland Huyghe (76) uit Langemark-Poelkapelle met zijn auto in de gracht beland.

“Ik raakte met een wiel in de graskant en moet het stuur te veel hebben overgedraaid om er uit te geraken”, aldus de man. “Ik weet niet precies wat er daarna gebeurd is maar in ieder geval dook ik met de neus van mijn Peugeot 406 in de gracht en ging over de kop.” Een vrouw die even later passeerde, belde de hulpdiensten. “De brandweer en een ambulance arriveerden hier maar dat was eigenlijk niet nodig. Ik kon wel niet uit de auto maar terwijl ik ondersteboven in de auto zat, belde ik mijn zoon Jan (lacht). Die woont wat verderop en kwam ter plaatse met een hamer om mijn achterruit stuk te slaan. Zo kon ik van vooraan in de wagen naar de achterkant door de stukgeslagen ruit klauteren. Ik bloedde wel een beetje aan het hoofd maar dat is niet erg.” Roland incasseerde het ongeval en het verlies van zijn wagen op een rustige manier. Al leunend op de wagen en met een sigaretje in de mond wachtte hij de komst van de takelwagen af. “Hij rijdt nog altijd met landbouwvoertuigen voor een loonwerker”, fluistert zoon Jan. “Hij kan niet stilzitten.”