Zomerexpo in bib 26 juli 2018

Tot het einde van de zomervakantie worden in de bibliotheek van Langemark de werkjes tentoongesteld van de kinderen van het eerste, tweede en vierde leerjaar die tijdens het schooljaar op woensdagnamiddag in de Academie actief zijn. Naast een reuzegrote maquette van Antarctica wordt ook een stop-motion-video getoond, getiteld 'Dans le cochon, tout est bon', over de problematiek van de slachthuizen. Juf Donacienne Wittevrongel gaf de kinderen ook opdrachten rond het thema sprookjes, wat onder meer resulteerde in een kunstwerk rond de ratten van Hamelen, die tijdelijk in Langemark verblijven. (DCH)