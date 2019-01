Zeemzoete installatie nieuwe gemeenteraad, met bittere toets De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad verliep volgens het boekje. De nieuwe schepenen werden aangeduid, de raadsleden werden ingezworen. Tot Jean-Marie Callewaert van sp.a-Dynamisch uithaalde naar de nieuwe meerderheid. Christophe Deconinck

15 januari 2019

16u31 0

In tegenstelling tot vele andere gemeenten, kon de installatie van de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle pas vorige maandag plaatsvinden, door het bezwaar dat kartel Tope 8920 had ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, dat uiteindelijk niet ontvankelijk werd verklaard.

Zoals gebruikelijk werd vooreerst de nieuwe burgemeester, Lieven Vanbelleghem (CD&V), officieel voorgesteld. Deze heeft al op 6 december de eed afgelegd in de handen van de gouverneur.

Met ingang van 14 januari verdween de benaming “gemeentesecretaris” in Langemark-Poelkapelle. Gemeente en OCMW krijgen voortaan een algemeen directeur en een financieel directeur toegewezen. Voor de aanduiding van de nieuwe voorzitter, of beter algemeen directeur, werd slechts één akte van voordracht ingediend die door meerderheid werd ondertekend. Alain Wyffels mocht de hamer doorgeven aan Jos Meersch (N-VA). “Nu wordt het tijd dat ik hier verdwijn,” voegde hij er laconiek aan toe, waarbij hij zijn plaats afstond aan zijn opvolger. Met die gevleugelde worden nam Alain Wyffels afscheid van de politiek.

Nieuwkomer Jos Meersch bedankte de oud-burgemeester op zijn beurt voor zijn trouwe dienst. “Een monument verdwijnt. Iemand anders komt in de plaats,” verklaarde die zelfrelativerend, tot vermaak van het talrijk opgekomen publiek. Hierna volgde de aanduiding van de verkozen schepenen, die een voor een de eed mochten afleggen in de handen van Jos Meersch. Johan Vanysacker (CD&V) wordt eerste schepen, gevolgd door Dominique Cool en Peter Vantomme (beide N-VA). Eddy Vanacker (CD&V) zal op 1 januari 2021 de plaats innemen van Johan Vanysacker.

Naast Alain Wyffels, nemen ook Maddy Bouden (CD&V), Frank Gheeraert en Martine Debruyne (beiden Tope 8920) afstand van hun mandaat. Zij worden in de gemeenteraad vervangen door Koen Bentein (Tope 8920) en nieuwkomers Nicole Louwagie, Leen Louwagie (beide CD&V). Andere nieuwe raadsleden zijn Brecht Bogaert (CD&V), Laurent Hoornaert (Tope 8920), Claudine Muylle (N-VA) en Johan Vannoote (N-VA), die was verhinderd.

Maddy Bouden (CD&V) moet na twaalf jaar afstand doen van haar mandaat als OCMW-voorzitter. “Van zodra ik vernam dat er een schepenzetel minder zou zijn, heb ik mij hieraan verwacht. Ik heb deze altijd functie met veel plezier uitgevoerd, maar stond net te laag op de ranglijst na de stemmingsronde van de verkiezingen.” Het OCMW zal voortaan worden geleid door Marleen Soete (CD&V).

Naar goede gewoonte spraken de fractievoorzitters de nieuwe raad toe, waarbij Christoph Deraeve sprak voor CD&V en het belang onderstreepte van een constructieve samenwerking, hopend dat persoonlijke aanvallen en eindeloze discussies kunnen worden vermeden. Claudine Muylle van N-VA richtte zich vooral tot de oppositie: “De aanloop naar deze installatievergadering verliep nogal wanordelijk en chaotisch. Daar zijn de acties bij de raad van verkiezingsbetwistingen zekerlijk niet vreemd aan. Wij hoorden dikwijls dat men door dezelfde deur wil kan blijven gaan na de gemeenteraad. Awel, wij hopen dat ook.” Laurent Hoornaert van Tope 8920 anticipeerde hierop. “De zaken die gebeurd zijn, zijn gebeurd. Les jeux sont faits. Op een dag als vandaag komen we daar niet meer op terug. Spons over het verleden. We zullen vanaf dag één kiezen voor een oppositie met inhoud, op basis van dossierkennis. En vanuit die rol gaan we de mensen van Langemark-Poelkapelle maximaal informeren en communiceren over het beleid dat jullie de komende jaren gaan voeren.”

Alleen Jean-Marie Callewaert die als enige zal zetelen voor sp.a-Dynamisch, verbrak de gemoedelijke sfeer en trok hevig van leer. “Ik beloof constructieve oppostie te blijven voeren, maar bij de aanduiding van het college durf ik te spreken van kiezersbedrog. Meer dan de helft van de mensen die op CD&V stemden, kozen voor burgemeester Wyffels, die echter een stap opzij zette. Als dat geen kiezerbedrog is, wat dan wel? In het verleden had de meerderheid de grootste moeite om open kaart te spelen met de oppositie, dus ook de N-VA, en de bevolking. Of de beloofde transparantie er zal komen, dat blijft een groot vraagteken. De voorbije weken zag ik vooral rancuneuze opmerkingen langskomen op sociale media, waarbij de nieuwe schepenen Cool en Vantomme er op los raaskalden. In de voorbije jaren stond N-VA in élk dossier lijnrecht tegenover de visie van CD&V. Ik hoop dat deze raad niet de allures krijgt van een Mexicaans leger; meer generaals dan voetvolk. Behoed ons voor het verhaal van de twee hanen op een mesthoop.” Vanuit de nieuwe meerderheid werd niet gereageerd op zijn uithaal. Die sparen hun kritiek wellicht op voor de eerste échte gemeenteraad, die zal doorgaan op 28 januari. Wordt vervolgd.