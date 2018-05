Zaakvoerder zwaargewond na ontploffing DAK LOODS VOEDERBEDRIJF DEELS WEGGEBLAZEN NA LUIDE KNAL ALEXANDER HAEZEBROUCK LIEVEN SAMYN

11 mei 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle Bij een ontploffing in de loods van zijn voederbedrijf V&C Farmfeed in Poelkapelle is woensdagvoormiddag de 43-jarige zaakvoerder zwaargewond geraakt. De explosie blies een deel van het dak van de loods weg en was kilometers ver te horen. Een gerechtsdeskundige onderzoekt wat er verkeerd liep.

Iets voor elf uur deed een luide knal het hele dorp opschrikken. In de kerk in het centrum was de begrafenisplechtigheid voor erebrandweerman Ronny Tant (70) bezig. Luttele ogenblikken later moesten tal van brandweermannen de kerk uitlopen om hulp te bieden aan het voederbedrijf van Kris Carette (43) langs de Wulversstraat. Hij was er samen met een aannemer aan de slag om een nieuwe installatie voor het drogen van producten uit de voedingsindustrie die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn op te starten. Van die producten worden dan grondstoffen voor veevoeders gemaakt.





Gasophoping

Wat er precies fout liep, moet een gerechtsdeskundige uitmaken. Mogelijk zorgde de gasbrander van de installatie voor een gasophoping. Ook de arbeidsinspectie stuurde een inspecteur van Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse. Kris werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. "Hij ligt nog steeds op de dienst intensieve zorgen", zegt zijn echtgenote Siska Verhelle. "Rekening houdend met de kracht van de explosie vallen zijn verwondingen al bij al nog mee. Hij is bij bewustzijn, hopelijk herstelt mijn man snel en komt alles snel weer goed."





"Ik zat in de keuken toen ik een enorme knal hoorde", getuigt buurtbewoner Danny Croquette (63). "Ik keek door het raam en liep naar buiten. Ik zag de dakplaten van de loods in de lucht vliegen. Daarna belde ik meteen het noodnummer 112. Ik durfde niet dichter te gaan. Die beelden zouden door mijn hoofd blijven spoken."





Ook Tom Cael, wat verderop als werfleider van aannemingsbedrijf Norré-Behaegel aan de slag bij de wegenwerken tussen Langemark en Madonna, schrok zich een hoedje door de luide knal.





Bij bewustzijn

"Ik dacht al dat een kraan tijdens de wegenwerken een gasleiding kapot had getrokken", klinkt het. "Dat was niet het geval. Het gewonde slachtoffer was nog bij bewustzijn maar leek me toch zwaargewond. Een werknemer van Ceratec Electrotechnics uit Ploegsteert bleef ongedeerd.





"Ik was in een ander deel van de loods bezig met de installatie van een wifi-systeem om draadloos en vanop afstand de werking van de nieuwe drooginstallatie in de gaten te kunnen houden", aldus de man. "Na de knal vluchtte ik samen met enkele collega's meteen de loods uit."





Brandweer en politie sloten de loods meteen hermetisch af. Omdat er brokstukken ook op de vlakbij gelegen werf van het nieuwe containerpark van de gemeente terecht kwamen, sloten agenten ook die site af en stuurden de aanwezige werknemers naar huis.