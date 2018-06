WK op groot scherm in café Eleven 15 juni 2018

Voetbalfans die de wedstrijden van de Rode Duivels graag op het grote scherm willen meevolgen, kunnen in Langemark naar goede gewoonte terecht in sportcafé Eleven, langs de Boezingestraat. Maar ook in Poelkapelle kun je Company en co. naar de overwinning helpen schreeuwen, want het kermiscomité zal in CC De Poelkring de nodige accommodatie voorzien om de matches telkens live bij te wonen. Wie de wedstrijd van maandag 18 juni tegen Panama wil bijwonen, kan er al om 17 uur postvatten. Voor de wedstrijd van zaterdag 23 juni tegen Tunesië zwaaien de deuren open om 14 uur en als de competitie goed verloopt, kun je er de wedstrijd tegen Engeland op donderdag 28 juni vanaf 20 uur volgen. De inkom is telkens gratis. (DCH)