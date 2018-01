Winters verhaal en gezelschapsspelletjes 02u41 0

Het team Ontspannen van Langemark-Poelkapelle nodigt vandaag alle kinderen van 4 tot 8 jaar uit om in de leeshoek van de bib te luisteren naar een sfeervol winters verhaal. Nadien worden de gezelschapsspelletjes uit de kast gehaald om samen een leuke namiddag door te brengen. De jongsten kunnen het tegen elkaar opnemen in een spelletje Mollenmania, 'n Bed vol Vlooien of Twister. Surf voor meer info naar www.reservaties.langemark-poelkapelle.be. (DCH)