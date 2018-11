Wijding van echte tractors én speelgoedtractors 29 november 2018

Wie komende zondag van plan was om in Langemark rustig naar de zondagsmis te gaan, kan bij het verlaten van de kerk voor een verrassing komen te staan, want het Zwijnemarktje zal worden ingepalmd door ronkende tractors en verreikers die er om 10.30 uur naar jaarlijkse gewoonte zullen worden gewijd. Ook alle kinderen die over een tractor beschikken, mogen die komen aanbieden. In tegenstelling tot de volwassenen met de grote machines, moeten zij niet buiten aan de kerk wachten, maar mogen ze zich voor het altaar opstellen. De Landelijke Gilde, die het initiatief voor deze tractorwijding nam, nodigt alle bestuurders na afloop uit voor een drink in ontmoetingscentrum Den Tap. (DCH)