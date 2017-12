Werken Houthulstseweg slepen aan: aannemer vindt geen rioolaanleggers 02u50 3 Langemark-Poelkapelle De werken aan de Houthulstseweg zijn zoals de processie van Echternach, drie stappen voorwaarts en twee achteruit. De werken blijven aanslepen door fouten van de aannemer bij de aanleg van de riolen.

Schepen van Openbare Werken Lieven Vanbelleghem (CD&V) licht de situatie toe. "Om op schema te blijven, is de aannemer via advertenties op zoek naar ervaren rioolaanleggers. Er is er maar één komen opdagen, die zelfs wat geld werd toegestopt om de benzinetank van zijn scooter te vullen, maar na twee dagen niets meer van zich heeft laten horen. Vervolgens is de aannemer op zoek gegaan naar onderaannemers die hem kunnen bijstaan. Intussen werd er gestart met de rioolaanleg tussen de Wulverstraat en de oude loods van Carette. Eind deze week zou ondergronds alles moeten in orde zijn vanaf de nieuwe ingang van het containerpark tot net over de Wulverstraat, waarna de bovenbouw moet starten begin volgend jaar." Enkele kilometers verderop langs de gewestweg, ter hoogte van Madonna, wordt ook gestart met de werken. "Dat wordt de moeilijkste zone. Hier zal aannemer Knockaert in onderaanneming de buizen aanleggen, terwijl Norré-Behaegel de voorbereidende werken en de afwerking op zich neemt. Via de Schreiboomstraat en Poperingestraat zal tussen beide werfzones een omleiding worden voorzien voor de bewoners." (DCH)