Welk kind maakte mooiste kaftpapier? 02 juni 2018

87 kinderen uit Langemark-Poelkapelle hebben nieuw kaftpapier ontworpen op vraag van het team van de bibliotheek. Uit die 87 inzendingen werden 10 tekeningen door de jury geselecteerd. Na de preselectie kreeg het publiek de kans om via een online stemming de drie winnaars aan te duiden. Zondag om 17 uur worden de finalisten bekendgemaakt in de bibliotheek. Hun ontwerp zal worden gebruikt op de Boekenkaftdagen, die in de eerste week van het schooljaar plaatsvinden in de bibliotheken in de regio. Als bonus zullen de winnende kinderen een workshop illustratie voor hun klas in de wacht slepen. (DCH)