Wéér ongeval op gevaarlijk kruispunt 28 februari 2018

Onvoorzichtigheid van een automobilist heeft gisteren rond de middag geleid tot nog maar eens een zwaar ongeval op het kruispunt van de Zonnebekestraat met de Roeselarestraat in Langemark. De Portugese bestuurder van een Mercedes-personenwagen dwarste vanuit de Roeselarestraat zonder stoppen het kruispunt. Trucker Frederik Vansteenkiste uit Beselare, in dienst van het transportbedrijf Sioen uit Moorslede, was compleet verrast. De Mercedes botste tegen de rechterflank van de vrachtwagen. Na de klap schoot haast niks meer over van de voorzijde van het personenvoertuig. Ook de vrachtwagen raakte beschadigd. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Dat was in het verleden veelal anders. Het zwarte kruispunt eiste al enkele levens en tientallen (zwaar)gewonden. Ribbelstroken en wegversmallingen aan beide kanten van de Roeselarestraat compenseren er sinds een tijd de beperkte zichtbaarheid op het kruispunt, maar ongevalvrij is het knooppunt nog niet. (VHS)