Wakker voor Vrede legt vredesbos aan Vlak bij wzc De Boomgaard werden zopas 200 jonge linden aangeplant, door de kinderen van de Vrije Basisschool. Wakker Voor Vrede, die hiertoe de aanzet gaf, hoopt dat hier ooit een vredesbos zal staan. Christophe Deconinck

05 april 2019

Gewapend met schoppen en met stevige laarzen aan, trokken de kinderen van de 5de en 6de klas van de Langemarkse Vrije Basisschool naar het Woonzorgcentrum De Boomgaard om een bos aan te planten. De 200 ‘vredeslinden’ die ze er in de grond pootten, werden aangereikt door de vzw Wakker voor Vrede, die hier de kern van een vredesbos wil vormen. Peter Peene van Wakker voor Vrede, dat in de voorbije jaren tal van Vredeswakes en vredesevenementen organiseerde, verduidelijkt het opzet. “De meer dan 1000 aanwezigen op de laatste vredeswake in november vorig jaar, kregen allemaal een vredeslinde mee naar huis, geschonken door Boomkwekerij De Linde uit Kemmel en Tuinsappen Lombarts Calville uit Voormezele. Wie zelf geen ruimte had voor de boom-in-wording, kon die afstaan aan een aan te leggen vredesbos. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een terrein ter beschikking gesteld, nabij het Woonzorgcentrum De Boomgaard, in het centrum van de gemeente dus. Met dit bos blijft het vredesproject ook voor de toekomst geworteld in Langemark en draagt het een bescheiden steentje bij tot een gezonder klimaat.”

Dit bescheiden bos(je) zal later worden aangevuld met andere bomen en struiken, met als bedoeling dat het bosje in de toekomst een rustplek wordt, waar iedereen terecht kan. Vrijwilligers van Wakker voor Vrede en van Natuurpunt zullen er over waken dat het groeiende bosje onderhouden blijft. Beide organisaties plantten eerder al 150 vredeslinden in de Sint-Elooismote, een stukje natuurgebied van Natuurpunt in Langemark.