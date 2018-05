Wakker voor Vrede is aan 12de editie toe 16 mei 2018

In deze turbulente tijden, waarbij over heel de wereld opnieuw conflicten opflakkeren, blijft een kleine werkgroep in Langemark volharden in hun opzet om de vredesboodschap te verkondigen. De mensen van Wakker voor Vrede organiseren op zondag 27 mei de 12de Vredeswake in de Sint-Pauluskerk van Langemark.





Ditmaal nodigen ze sprekers uit die onder het motto 'Vrede maak je Samen maak je Vrede' debatteren over de kracht van verbinding. Sterke getuigenissen worden afgewisseld met speelse verhalen, begeesterende muziek en een bijdrage van kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens.





Verhalenverstelster Hilde Rogge en het Oostendse multiculturele koor Matondo o.l.v. dirigente Mama Cécile zullen borg staan voor veel sfeer en enthousiasme. De vredeswake start om 15 u en deelnemen is gratis. Na de wake is er gelegenheid tot ontmoeting in OC Den Tap, Klerkenstraat 37. In de voormiddag wordt iedereen om 10 uur uitgenodigd in de Vrije Basisschool, Zonnebekestraat 27, voor de lezing 'Verbolgen verbonden' door Peter Adriaenssens.





Inschrijven voor de lezing kan via peene.peter@skynet.be of op 0474/68.94.60. (DCH)