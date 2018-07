Waargebeurde verhalen tijdens 'Pepe's Grooten Oorlog' 17 juli 2018

02u46 0 Langemark-Poelkapelle De theaterwandeling 'Pepe's Grooten Oorlog' vond, van vrijdag tot en met zondag, zes keer plaats in Langemark en dat onder een stralende zon.

De 120 acteurs en figuranten namen de deelnemers mee in leuke en emotionele verhalen. Na 'De Dutschers zin daar!' in 2014, zorgde het organiserende Bakelandtcomité dit laatste jaar van de herdenking van WO I voor een vervolg. In de theaterwandeling 'Pepe's Grooten Oorlog' gaat een grootvader op stap met zijn kleinkind. Op hun tocht, op verschillende locaties in het centrum van Langemark, komen verhalen en taferelen uit de oorlog, gebaseerd op waargebeurde feiten van mensen uit de gemeente en omstreken, tot leven.





(LBR)