Vrijsspraak in beroep voor vluchtmisdrijf

De Ieperse rechter sprak een 77-jarige automobilist uit Bikschote in beroep vrij voor een ongeval met vluchtmisdrijf.





De zeventiger was in eerste aanleg veroordeeld voor het ongeval in Langemark-Poelkapelle, waarbij een fietsster gewond raakte, en voor vluchtmisdrijf tot een boete van in totaal 2.700 euro en een rijverbod van meer dan drie maanden. Volgens de advocaat van de man, meester Koen Bentein, lag de schuld van het ongeval bij de fietsster. Ook het vluchtmisdrijf werd tegengesproken.





"De politie was al ter plaatse gekomen en wist dus wie mijn cliënt was. Een van de politiemensen ging zelfs de zoon van mijn cliënt halen om die bij te staan. De man werd plots onwel omdat hij in het verleden ook al eens het slachtoffer is geweest van een fietsongeval en hij herbeleefde dat allemaal terug. Hij is in zijn wagen gestapt en zocht de luwte van zijn woning op om wat te bekomen", klonk het.





De rechter had wel oor naar het verhaal van de man en sprak hem nu vrij. (CMW)