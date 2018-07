Vrije tijd dankzij strijkatelier De Wissel? 27 juli 2018

02u30 0 Langemark-Poelkapelle Het OCMW van Langemark - Poelkapelle baat strijkatelier De Wissel uit en daar kan iedereen terecht.

"Het strijkatelier bestaat al een tijdje, maar we merken dat mensen hun weg niet vinden naar ons. Heel wat mensen denken dat ons strijkatelier enkel voor mensen van onze gemeente is, maar dat is niet zo. Iedereen kan er terecht, ook niet-inwoners van de gemeente", vertelt Delfien Denorme, OCMW Langemark - Poelkapelle. "Het OCMW is er ook om jonge gezinnen te helpen om werk en privé in balans te houden."





"Prachtig gestreken en geplooide was. Het is een droom voor sommigen. Vrije tijd kunnen we niet verkopen, maar we kunnen hen wel helpen om vrije tijd te krijgen. Er zijn hier drie strijksters die hun strijkkunsten met plezier ten dienste stellen."





Wachttijd

De was breng je binnen en wordt zo snel mogelijk gestreken. Gemiddeld is er een wachttijd van 1 à 2 dagen.





"Per gestreken stuk worden een aantal strijkminuten aangerekend. Betalen gebeurt via elektronische dienstencheques."





Dienstencheques aanvragen kan via www.dienstencheques-vlaanderen.be of 02/401 31 30. Het strijkatelier is open op maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 uur tot 11 uur en van 14 uur tot 17.30 uur. Op dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 11 uur. Het atelier vind je in de Zonnebekestraat 71 te Langemark, op het gelijkvloers van het gebouw van het oude rusthuis.