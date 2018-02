Vredeswake strikt Nobelprijswinnaar DANIËL HÖGSTA KOMT PRATEN OVER STREVEN NAAR WERELDVREDE CHRISTOPHE DECONINCK

21 februari 2018

02u43 0 Langemark-Poelkapelle Al elf edities lang nodigen de organisatoren van de Vredeswakes internationale gasten uit die hun steentje bijdragen in het streven naar wereldvrede. Tijdens het laatste herdenkingsjaar van de Groote Oorlog zijn ze erin geslaagd om de Nobelprijswinnaar voor Vrede te boeken. Op zondag 4 maart komt Daniel Högsta in eigen persoon spreken in Langemark.

In het buitenland wordt Langemark vaak gekoppeld aan het oorlogsverleden en de bekende Duitse militaire begraafplaats. Maar doorheen de jaren is Langemark ook een gemeente geworden van waaruit de vredesboodschap wordt uitgedragen. Die reputatie heeft het hoofdzakelijk te danken aan de Vredeswakes, die er al elf keer op rij worden gehouden in de Sint-Pauluskerk. Bezieler van het 'Wakker voor Vrede'-project Peter Peene is er dit jaar in geslaagd om de kersverse Nobelprijswinnaar Daniel Högsta uit te nodigen.





Tegen kernwapens

"We mochten eerder onder meer al zuster Jeanne Devos, de Iraanse vredesactivist dokter Shahriar Khateri, jonge vredesactivisten uit Palestina en Israël en kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen ontvangen", zegt Peene. "Dat lijstje kunnen we dus binnenkort aanvullen met de man die aan het hoofd staat van ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens. Hij sleepte de Nobelprijs in de wacht omdat hij de drijvende kracht is achter het verdrag dat het verbod op kernwapens bekrachtigt, dat op 7 juli 2017 door 122 VN-lidstaten werd ondertekend. Ons land deed dat helaas nog niet."





Kleinere namen

Naast die verzameling prominenten kwamen er ook heel wat minder bekende mensen langs die getuigden over hun armoede-ervaring of individuen die vertelden hoe ze vluchtelingen proberen te helpen. "Zij maakten minstens een even grote indruk en zijn voor ons evenzeer 'grote namen'", zegt Peene. "Het is onze bedoeling om tijdens de herdenkingsperiode van WOI ook stil te staan bij de actualiteit en ons te engageren voor meer rechtvaardigheid en vrede in de wereld. Er is geen betere manier om die ontelbare slachtoffers van 100 jaar geleden te eren. We willen iedereen doen inzien welke aspecten er vandaag in de weg staan voor wereldvrede"





De elfde Vredeswake gaat door op zondag 4 maart onder het motto 'JA aan POLITIEK die INVESTEERT in VREDE'. Högsta zal in de voormiddag in dialoog gaan met Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen en auteur van het boek 'De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen'. De dialoog zal doorgaan in de Vrije Basisschool van Langemark, vanaf 10 uur. Het is aangewezen om hiervoor in te schrijven. Tijdens de middag kan er gepicknickt worden en de Vredeswake zelf start om 15 uur in de Sint-Pauluskerk. Na de wake is er de mogelijkheid om Högsta te ontmoeten in OC Den Tap.





Surf voor meer info naar www.wakkervoorvrede.be en de Facebookpagina Wakker voor Vrede.