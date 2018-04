Vrachtwagen botst tegen gevel na ongeval 21 april 2018

Langs de Brugseweg in het centrum van Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle) is een vrachtwagen gisterenvoormiddag tegen de gevel van een woning beland.





Vrachtwagenchauffeur M.M. (62) uit Merchtem kwam uit de richting van Ieper en moest uitwijken voor een tegenligger, een Mercedes die van het rijvak richting Ieper afweek. Wellicht was automobilist M.Q. (26) uit Houthulst in slaap gevallen. De truck kon een botsing niet ontwijken en kwam na de klap tegen de hoek van de woning van Elyne Brackez terecht. "Ik hoorde twee luide knallen en wist aanvankelijk niet wat er gebeurde", vertelt de vrouw. "Tot ik buiten kwam kijken. De schade lijkt mee te vallen, maar ik vermoed dat de hele gevel enkele millimeters is verschoven." De trucker had pijn aan de borst en werd naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)