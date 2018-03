Voorrang aan rechts op kruispunt aan wegenwerken 23 maart 2018

De verkeerslichten op het kruispunt van de Poelkapellestraat met de Klerkenstraat doen het tijdelijk niet, waardoor er voorrang aan rechts van tel is. De lichten werden bewust op knipperen gezet om de hinder te beperken voor het doorgaand verkeer, want een eind verderop werden er mobiele verkeerslichten opgesteld. Die staan nu ter hoogte van de werken in de Klerkenstraat om de veiligheid van de wegenwerkers te garanderen en hen in staat te stellen om goed door te werken aan de vernieuwing van de dorpskern tussen de Lindenlaan en de Markt. De verkeersdoorstroming ter hoogte van de uitgeschakelde verkeerslichten zal nauwlettend in het oog worden gehouden. Als er problemen zijn, dan zullen de lichten weer worden ingeschakeld. Zoniet blijft het een tiental dagen voorrang aan rechts. (DCH)