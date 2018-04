Voor rechter voor verboden wapens in vitrinekast 10 april 2018

De rechter in Ieper veroordeelde de 34-jarige W.T. uit Langemark-Poelkapelle voor verboden wapens tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel.





Bij een huiszoeking werden onder meer een nunchaku, werpsterren, een springmes en een boksbeugel aangetroffen.





Die wapens bevonden zich allemaal in kast en de beklaagde wist volgens zijn raadsman niet dat een deel van zijn verzameling uit verboden tuig bestond.





"Er was geen kwade wil mee gemoeid, die wapens lagen in een vitrinekast in het midden van zijn huis", aldus de verdediging. "Die man handelde uit onwetendheid en deed vrijwillig afstand van zijn wapens." Het wapentuig werd verbeurd verklaard. (CMW)