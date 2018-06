Voor 8 uur niet meer buiten spelen KINDEROPVANG 'T BUITENBEENTJE WIL GELUIDSOVERLAST 'S OCHTENDS TEGENGAAN SAM VANACKER

09 juni 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle Voor acht uur 's morgens mogen de kindjes van buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje in Langemark niet meer buiten spelen. De maatregel komt er na klachten van buren over geluidsoverlast.

Kinderopvangcoördinatrice Delfien Denorme legt uit dat de kwestie al jaren aansleept. "Drie jaar geleden zijn de eerste klachten begonnen. Sindsdien hebben we telkens proberen te bemiddelen en zijn we gaan praten met die mensen, maar met de zomer voor de deur dreigt het probleem opnieuw te escaleren. Om te vermijden dat het tot een rechtszaak komt, werkten we een compromis uit. We gingen na hoe andere opvanginitiatieven de geluidsoverlast beperken en om de buren tegemoet te komen hebben we beslist om de kinderen voor acht uur 's morgens niet meer buiten te laten spelen. Op langere termijn laten we een geluidsmeting uitvoeren. Op basis daarvan kunnen we eventueel overgaan tot structurele maatregelen, zoals een groen scherm of een geluidsabsorberende bekleding van de buitenwand."





Weinig begrip voor beslissing

De ouders die we spraken, hebben weinig begrip voor de beslissing. "Ze overdrijven. Waar gaan we naartoe als kinderen al geen lawaai meer mogen maken", klinkt het bij Marianne Dewyse, mama van de tweeling Linde en Seppe Cools (beiden 8). "Allebei gaan ze heel graag naar 't Buitenbeentje en allebei maken ze lawaai als ze spelen. Daar kan je gewoon niet omheen. De buren hadden best kunnen weten dat ze spelende kinderen gingen horen als ze hier kwamen wonen." Ook Sandra Vancraeynest, de mama van Thibo (7), snapt de klachten niet. "Als ik Thibo hier 's morgens om 7 uur af zet en het is al mooi weer, dan is het logisch dat hij buiten wil spelen. De werken in de Klerkenstraat beginnen trouwens al van 6 uur 's morgens. Dat is iets anders dan een tiental kinderen die buiten spelen, maar daar kraait geen haan naar."





De twee buren die klacht indienden, wilden gisteren niet reageren, maar een andere buurtbewoonster bevestigt dat het geluid ver draagt. "We wonen toch op ruim honderd à tweehonderd meter van de opvang, maar zelfs wij horen de kinderen. Niet dat wij daar een probleem mee hebben, maar ergens kan ik me wel inbeelden dat de directe buren weinig rust hebben 's zomers."





Delfien Denorme roept op tot kalmte. "Alle begrip voor de reacties van de ouders, en kinderen hebben inderdaad recht op spelen, maar we moeten objectief blijven. De BKO heeft een capaciteit van zestig kinderen en is heel de zomer open. Bovendien is er aan de overkant van de straat een speelplein. De combinatie van dat alles zorgt voor geluid. Als de zaak voor de rechter komt, dan is de relatie met de buren definitief verzuurd en dat moeten we vermijden."