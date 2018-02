Vloerder is failliet 27 februari 2018

02u35 0

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft zelfstandig vloerlegger Frederik Vermaut (37) uit de Diksmuidestraat in Poelkapelle failliet verklaard. De zaak werd opgericht in oktober 2004. De rechtbank heeft advocaat Alain Vanryckeghem uit Ieper als curator aangesteld. (DBEW)