Vlaams Belang gooit de handdoek 31 augustus 2018

02u34 0

Poelkapelle





Volgens provinciaal coördinator voor Vlaams Belang Andy Desmey zal de lokale fractie van de partij in Langemark-Poelkapelle dit jaar geen lijst indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet op de valreep.





Deze uitspraak werd niet gemotiveerd, maar ongetwijfeld zal het feit dat de lokale Vlaams-Belang-afdeling in 2012 geen zetel in de gemeenteraad kon verzilveren een impact hebben gehad. Daniël Six behaalde toen slechts 132 stemmen, gevolgd door Severine Latruwe met 103 stemmen en Maxim Vandermeersch op de derde plaats met 84 stemmen. Bikschotenaar en lokaal boegbeeld voor de partij Walter Verbeke strandde toen met 62 stemmen. (DCH)