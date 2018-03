Visboer bedreigt partner met de dood 03 maart 2018

'Tuur de Visboer' zit in de cel. Eerder deze week werd de Langemarkenaar opgepakt en aangehouden. Gisteren verscheen hij voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met een maand. Het parket van Ieper bevestigt het nieuws. Kurt S. (45) wordt verdacht van zwaar huiselijk geweld tegenover zijn partner. De vrouw werd ook met de dood bedreigd. S. handelde daarbij niet alleen. Twee andere mannen deden ook hun duit in het zakje. Zij worden nog opgespoord, maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze gevat worden. S. kwam in het verleden verscheidene keren in het nieuws, onder meer toen hij in november 2015 een terminaal zieke man van 55 uit Mechelen in de flat boven zijn viswinkel liet wonen. S. bood de man onderdak aan, nadat hij diens tragisch verhaal in onze krant had gelezen. De vishandelaar was geraakt door de miserie van de man uit Mechelen, vooral omdat drie weken voordien ook zijn eigen moeder was gestorven aan kanker. (VHS)