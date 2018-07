Vijverstraat dicht voor vernieuwing dorpskern 23 juli 2018

In Langemark gaan de werken voor de dorpskernvernieuwing verder. Vanaf vandaag tot en met 19 augustus, het einde van het bouwverlof, zal de Vijverstraat afgesloten zijn ter hoogte van huisnummer 10. De parkeerzone aan het voormalig station is bereikbaar. Op woensdag 1 augustus wordt de Satiestraat volledig bereikbaar voor het plaatselijk verkeer. Na het bouwverlof wordt in de Statiestraat onder meer een groot deel van de voetpaden afgewerkt. In de Korte Ieperstraat start dan de aanleg van de riolering. In de Boezingestraat dicht bij het kruispunt met de Korte Ieperstraat zal een aantal parkeerplaatsen worden ingericht voor tijdelijk parkeren. Tijdens de werken mag in die straat langs beide zijden worden geparkeerd. (CMW)