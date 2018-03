Vernieuwing dorpskern gaat onverminderd verder, maar horeca blijft bereikbaar 16 maart 2018

02u44 0 Langemark-Poelkapelle Wie vandaag door de Klerkenstraat rijdt, zal merken dat Synductis er al gestart is met de voorbereidingen van de werken om de nutsleidingen te hernieuwen.

In een eerste fase zullen de huizen aan de kant van de Lindenlaan tot aan de markt worden aangepakt (de onpare huisnummers), waarna het de beurt zal zijn aan de huizen van de markt tot aan de Vijverstraat (pare nummers). De aannemer zal sleuven graven, waar vervolgens de kabels, leidingen of buizen worden in gelegd. Vooraleer de putten worden gedicht, wordt eerst een veiligheidscontrole uitgevoerd. Dan pas zal er bij elk huis afzonderlijk een werkput worden gegraven om de woningen systematisch aan te sluiten op de nieuwe voorzieningen. Wie vreest voor een ware verkeerschaos of grote hinder, kan rustig blijven ademhalen, want de woningen en de handelszaken blijven voorlopig bereikbaar. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een parkeerverbod in de Klerkenstraat, van de Lindenlaan tot aan de parking van ontmoetingscentrum Den Tap. (DCH)