Vernieuwing dorpskern gaat nieuwe fase in 22 februari 2018

In het centrum van Langemark verlopen de riolerings- en wegenwerken zoals gepland. Momenteel loopt de tweede fase van het langetermijnproject, wat inhoudt dat er nog een week verder in de Vijverstraat wordt gewerkt. Tegelijkertijd worden de woningen in de Statiestraat, vanaf de rotonde, aangesloten op de nieuwe riolering en wordt er gestart met de aanleg van de bovenbouw. Vanaf 26 februari zal worden gestart met de aanleg van de riolering vanaf de ingang van de vijver, ter hoogte van Bakkerij Mahieu, tot aan het Zwijnemarktje, ter hoogte van de vroegere boetiek Assepoes. Tijdens heel de tweede fase zal het Zwijnemarktje bereik- en berijdbaar blijven.





(DCH)