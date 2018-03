Vermeende knokploeg 'Tuur de visboer' blijft in de cel 28 maart 2018

De twee personen die ervan verdacht worden in Langemark te zijn binnengevallen bij de ex-echtgenote van Kurt S. (45), beter bekend als 'Tuur de visboer' en zijn deelname aan Big Brother 2, blijven een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer van Ieper gisteren. Op 23 februari kreeg ex-echtgenote Lies G. twee zware jongens over de vloer. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en onderging ze een wurgpoging, en gebeurde dat in opdracht en met medeweten van haar ex. En met slechts één doel: de helft van een bedrag van 500.000 euro, een erfenis van Kurts overleden moeder, terugkrijgen. Benoit C. (34) uit Avelgem en Mayr-Ali K. (26), een man van Russische afkomst uit Menen, worden ervan verdacht op vraag van Kurt S. de woning te zijn binnengevallen. Ze ontkennen zelf dat ze geweld hebben gebruikt. Benoit C. is een ex-uitbater van een fitnesscentrum in Otegem (Zwevegem) en liep in oktober nog tegen 37 maanden cel aan voor drugshandel. (LSI)