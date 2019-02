Verkeershinder bereikt climax Door de wegenwerken in het centrum van Langemark, wordt het verkeer vanaf maandag met een grote boog om de markt heen geleid. Ook de bushaltes op de markt worden tijdelijk verplaatst.

Christophe Deconinck

16 februari 2019

16u41 0

Volgende week zal de hinder door de dorpskernvernieuwing een hoogtepunt bereiken. Vanaf maandag 18 februari zal de doorgang van de Markt tot het kruispunt met de Zonnebekestraat worden opgebroken, ter voorbereiding van het hernieuwen van de riolering. Het doorgaand verkeer zal daarom noodgedwongen worden omgeleid via de Nieuwe Kalsijde, de Statiestaat en de Korte Ieperstraat.

Logischerwijs zal dit ook het busverkeer verstoren. Daarom zullen de bushaltes van De Lijn op het stuk van de Klerkenstraat naar de Markt en de lichten bij de Zonnebekestraat tijdelijk verhuizen. Lijn 40 richting Boezinge–Ieper krijgt een tijdelijke halte op de Markt bij de Korte Ieperstraat. Er komt ook een tijdelijke halte voor Lijn 40 naar Staden–Kortemark–Torhout in de Korte Ieperstraat aan de overzijde van ‘t Munchenhof. Beide bussen voor Lijn 95 krijgen een tijdelijke halte in de Cayennestraat nabij de Boezingestraat. Wie de bus naar Westrozebeke en Roeselare wil nemen, vindt een tijdelijke halte in de Blikstraat tegenover bestaande belbushalte ‘Duivenstraat’.

Wie met vragen zit kan mailen naar verlangemark@langemark-poelkapelle.be of surfen naar de Facebookpagina Verlangemark voor meer info en details over de busverbindingen.