Verdacht koppel in dagbladhandel Kubus

Jimmy Derck, die samen met Evelyne Dejaeghere langs de Boezingestraat in Langemark dagbladhandel De Kubus uitbaat,kreeg gisteren in de vooravond een verdacht koppel over de vloer. Rond kwart voor vijf stapte een koppel dertigers met verwaarloosd uiterlijk en een Gents accent de zaak binnen. Ze vroegen Derck naar een Paysafe-kaart. Het koppel vroeg de man telkens om iets nieuws te gaan halen in de winkel, in de hoop dat hij de gevraagde kaart op de toonbank zou laten liggen. Toen er moest afgerekend worden, bleek dat het koppel geen geld genoeg bij had. Daarop verlieten ze de zaak. Het buurtinformatienetwerk vraagt handelaars waakzaam te zijn voor het koppel. De man had een stoppelbaard, was redelijk gespierd en niet al te groot. De vrouw had lang blond haar. Ze verplaatsen zich in een Volkswagen Golf met nummerplaat 1-HPA -841. Wie het duo opmerkt, wordt gevraagd de politie te verwittigen. (VHS)