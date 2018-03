Vechtscheiding doet 'Tuur de visboer' in cel belanden ZOU KNOKPLOEG OP EX AFGESTUURD HEBBEN LIEVEN SAMYN

09 maart 2018

02u30 0 Langemark-Poelkapelle Viswinkel De Zeespiegel in het centrum van Langemark is voor onbepaalde tijd dicht. Zaakvoerder Kurt S. (45), beter bekend als 'Tuur de visboer' en ex-deelnemer van Big Brother 2 in 2001, zit al twee weken in de cel. Hij wordt er van verdacht een knokploeg te hebben ingehuurd om zijn ex af te dreigen en af te kloppen. Een uit de hand gelopen (v)echtscheiding, lijkt het.

Kurt S. en zijn echtgenote Lies G. (43) leerden elkaar kennen toen ze allebei als jobstudent bij een slager werkten. Het was liefde op het eerste gezicht want al na drie dagen waren ze een koppel. Ze kregen een dochter en een zoon maar de voorbije jaren bekoelde de relatie. Tot eind vorig jaar was Lies nog wel in de viswinkel te vinden maar het was een publiek geheim dat beiden apart woonden en er elk al een nieuwe vriend(in) op nahielden. Klanten van de viswinkel zagen Kurt maar weinig meer in de winkel opduiken als zijn ex er was. "Om problemen, pesterijen en discussies, zelfs in de winkel te vermijden", klinkt het. Sinds begin dit jaar hield Lies G. het helemaal voor bekeken in de winkel en nam Kurt S. weer meer de touwtjes in handen. Maar de troebele relatie met zijn ex bleef.





Zware jongens

Begin vorige week kreeg Lies G. twee zware jongens over de vloer. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en gewurgd en gebeurde dat in opdracht en met medeweten van haar ex. Onder de ogen van hun 12-jarige dochter. En met slechts één doel: de helft van een bedrag van 500.000 euro, een erfenis van Kurts overleden moeder, terugkrijgen. Naar verluidt liet Kurt dat bedrag in het gezamenlijk huwelijksvermogen onderbrengen maar vroeg Lies kort nadien de echtscheiding aan. "Over details van het onderzoek wil ik het niet hebben", klinkt het bij Kurts advocaat Koen Bentein. "Hij werkt goed mee met het onderzoek en wil gerust een maand in de cel door de zure appel bijten. Zolang de volledige waarheid maar aan het licht komt en hij nadien van een zoete appel kan genieten, zo zegt hij. Bovendien is de hele zaak overroepen. We hebben hier niet te maken met een tweede kasteelmoord die op het nippertje is vermeden, hé. Kurt kent die twee zware jongens trouwens niet."





Niet op zijn plaats

De viswinkel in het centrum van Langemark is sinds deze week dicht. 'Wegens de slechte bereikbaarheid door de werken in de straat zullen wij de komende weken gesloten zijn', staat op een briefje aan de deur te lezen. "Het personeel doet er alles aan om de klanten op de markten te blijven verzorgen maar de combinatie met de winkel lukt niet", klinkt het bij werkneemster Roselien Vanhaverbeke. "Jammer voor de zaak. Die hele echtscheiding is uit de hand gelopen. Van zodra Lies de centen van de erfenis op zak had, vroeg ze de echtscheiding aan, juwelen van zijn moeder zijn weg, haar as op straat uitgestrooid,... Kurt verdient dit niet. In de gevangenis zit hij niet op zijn plaats. Ik hoop dat hij op het einde van de maand vrijgelaten wordt."





Leutemaker

"Het is een 'leutemaker' en een fantastische werkgever die voor een goede werksfeer zorgt. Dat het een 'specialleke' is, dat weet iedereen. Maar dat hij een knokploeg naar zijn ex zou hebben gestuurd, geloof ik niet. Zij is een gekrenkte vrouw die op wraak uit is. Waarom laten ze elkaar niet met rust? Ze hebben elk een nieuwe liefde en kunnen een eigen leven opbouwen. Maar blijkbaar wil zij alles, de zaak kapot, Kurt pluimen,... Er is zondagnacht zelfs een vrachtwagen met laadbrug verdwenen."





"Een harde werker, maar geen onbesproken figuur", klinkt het in het dorp over Kurt S.





Big Brother 2

In 2001 liet hij voor het eerst van zich spreken door zijn deelname aan Big Brother 2. Langer dan een week hield hij het er niet uit. Een huiszoeking voor drugshandel in 2012 mondde uit in een veroordeling maar zonder straf. "Omdat ze een vriend-bodybuilder afluisterden en een gesprek over witte vis mis interpreteerden als codetaal voor drugs", klonk zijn uitleg destijds. In 2014 werd één van zijn viskarren gestolen, eind 2015 liet hij dan weer zijn goede hart spreken door een terminaal zieke en dakloze man onderdak aan te bieden in de flat boven zijn viswinkel.