VBS De Ooievaar koopt oude schoolgebouwen 02 februari 2018

Vrije Basisschool De Ooievaar heeft dringend nood aan nieuwe schoolgebouwen.





Maar om ruimte te creëren voor een nieuw gebouw op de huidige locatie, moet de bestaande infrastructuur worden gesloopt. Omdat de oude gebouwen aan de Nieuwplaats tot op vandaag eigendom zijn van het gemeentebestuur, worden die voor 194.000 euro verkocht aan de 'vzw Onze Lieve Vrouw te Langemark-Poelkapelle', die het bouwproject zal dragen. Die aankoop wordt voor 70 procent gesubsidieerd door het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGION).





Voor het saldo kent van 58.200 euro kent het gemeentebestuur een renteloze lening toe. In 2019 gaan de oude klassen tegen de vlakte, om plaats te maken voor een gloednieuw 'passief' gebouw. De plannen voor een nieuwe sporthal zullen in een latere fase worden uitgewerkt.





