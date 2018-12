Vandaal Jozef in kerststal gekend na oproep op Facebook LSI

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle De man die verantwoordelijk is voor de vernieling van het polyester beeld van Jozef in de kerststal aan de kerk in Poelkapelle is gekend. Na een oproep tot getuigen op Facebook kregen Hans Vanhourenhout van ‘Poelkapelle in actie’ en zijn partner Els Pauwels enkele tips. De dader beloofde de schade te zullen vergoeden.

Op Kerstdag merkte Hans in de kerststal het vandalisme op toen hij kindje Jezus in de stal ging leggen. Het beeld van Jozef was van de sokkel losgerukt. Verontwaardigd postten Hans en Els een bericht op Facebook en dat leverde al snel resultaat op. “Enkele tips van getuigen die hadden gezien dat er tijdens het weekend van de kerstmarkt toch wat aan de hand was, leidden naar dezelfde persoon”, vertelt Els. “We confronteerden hem met de feiten en na wat aarzelen gaf hij toe bij het vandalisme betrokken te zijn. Samen met enkele anderen was hij in een dronken bui. Hij besefte niet dat zo’n beeld zo’n emotionele maar ook financiële waarde heeft. Hij krijgt van ons de kans om het beeld te herstellen (met garantiebewijs) of de schade, zo’n 1.000 euro te vergoeden. We beloofden hem op onze beurt anonimiteit en geen klacht bij de politie. Hopelijk komt hij zijn belofte na en heeft hij zijn lesje geleerd. We zijn blij dat onze speurtocht iets heeft opgeleverd. Het beeld is niet van ons maar van een hele gemeenschap in Poelkapelle die bv. ontbijtpakketten kocht om de werking van ‘Poelkapelle in actie’ te financieren.” Twee jaar geleden kocht de vzw de beelden van Jozef, Maria en Jezus in Scherpenheuvel. Dat kostte toen 1.700 euro.