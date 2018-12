Uitbreiding woonzorgcentrum op de helling nadat Tope 8920 verkiezingsuitslag in vraag stelt Redactie

20 december 2018

19u34 0 Langemark-Poelkapelle Omdat Tope 8920 de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in vraag stelt, dreigen de plannen voor de uitbreiding van de zorgcampus in het water te vallen. OCMW-voorzitster Maddy Bouden (CD&V) vreest het ergste. N-VA wijst met de vinger naar de Tope 8920-fractie, die in het verweer gaat.

Normaal gezien had OCMW-voorzitter Maddy Bouden (tot 1 februari de tijd om het Vlaams Departement voor Zorg te melden wat haar plannen waren met de vergunningen voor 43 extra bedden in de zorgcampus. Die vergunningen zouden effectief kunnen worden omgezet in bedden, maar evengoed worden teruggegeven aan het Departement. Dan gaan de plaatsen naar een andere plek in Vlaanderen. Dat laatste zal sowieso gebeuren als er geen beslissing valt tegen 1 februari. “Die vergunningen zijn jaarlijks goed voor een opbrengst van 937.000 euro”, zegt Bouden.

De OCMW-voorzitter heeft grote plannen. Op de site van het oude, vervallen rusthuis in de Zonnebekestraat zouden twintig nieuwe assistentiewoningen komen, net als een dagverzorgingscentrum voor vijftien patiënten met zware zorgprofielen. “Dit alles had besproken moeten worden op de nieuwe gemeente- of OCMW-raad van 28 januari”, zegt Bouden. “Maar omdat we niet zeker weten of er dan een nieuw bestuur zal zijn, hebben we het al eerder besproken.”

Acht miljoen euro

Schepen voor Financiën Dominique Cool (N-VA) wees met de vinger naar de frontman van Tope 8920, Laurent Hoornaert. “Bijna dagelijks krijg ik mails van Hoornaert waarin hij aanklaagt dat de huidige OCMW-raad een uitbreiding van de zorg zou goedkeuren. Maar het is Tope 8920 die de opstart van het nieuwe college blokkeert. Vandaar mijn vraag aan Tope 8920: Wat hebben jullie in godsnaam tegen een betere ouderenzorg?”

Voorzitter Laurent Hoornaert verdedigde het standpunt van Tope 8920. “Dit dossier zal een stevige hap uit het budget voor onze gemeente nemen. Meer zelfs: er zal bijna niets meer mogelijk zijn. Willen we dit wel? Geen nieuwe fietspaden, geen beter onderhoud van onze wegen? Ik stel zelfs vast dat de voorzitter van het OCMW ons bijtreedt, want in het verslag van het managementteam van de gemeente zegt ze letterlijk ‘er zal een keuze moeten gemaakt worden tussen assistentiewoningen en deze projecten’. Daarom vinden wij de goedkeuring van een investering van naar schatting 8 miljoen euro veel te voorbarig.”

Niettemin gaan de vergunningen voor de 43 extra bedden sowieso verloren als er geen nieuwe OCMW-raad is geïnstalleerd tegen de deadline. “Wie daar in Langemark-Poelkapelle beter van wordt, is een zeer groot vraagteken,” besloot Dominique Cool (N-VA).