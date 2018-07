Twee verdachten in de cel voor dood seizoensarbeider 28 juli 2018

02u47 0 Langemark-Poelkapelle De onderzoeksrechter in Ieper heeft twee mannen van 23 aangehouden in verband met een verdacht overlijden in Poelkapelle.

Vorige zondag werd de lokale politie op de hoogte gebracht dat er iets aan de hand was in een alleenstaande gerenoveerde woning langs de landelijke Wallemolenstraat. Toen enkele ploegen rond 20 uur ter plaatse kwamen, troffen ze in het huis het levenloze lichaam aan van een 23-jarige Poolse seizoensarbeider.





Op het lichaam van de man werd intussen een autopsie uitgevoerd. Ook loopt een toxicologisch onderzoek. Over de resultaten daarvan wil het parket niet communiceren. Na het overlijden van de Pool werden twee andere Polen, beiden 27, opgepakt en uiteindelijk ook aangehouden. Vermoedelijk gaat het over collega's van de overledene die in dezelfde huurwoning verblijven. Volgens bronnen zijn er voldoende aanwijzingen tegen hen dat ze iets te maken hebben met de dood van hun landgenoot. Of het duo verdacht wordt van moord of doodslag, wil het parket niet kwijt. Die kwalificatie is belangrijk voor de straf die de twee op termijn eventueel kunnen krijgen. De twee Polen verschenen gisteren voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand.





(VHS)