Twee stemmen te kort op chaotische verkiezingsdag? Raadslid vraagt hertelling Kartel Tope 8920 stapt naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen

05 december 2018

08u28

Zeven weken na de gemeenteraadsverkiezingen dient het lokale blauwgroene kartel Tope 8920 een verzoek in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Tope 8920 kwam op 14 oktober twee stemmen tekort om een derde zetel te behalen en hoopt dus nu op een hertelling, al is het nog niet zeker of het zover zal komen.

Wie er op de dag van de verkiezingen bij was, zal kunnen getuigen dat het tellen van de stemmen in Langemark niet van een leien dakje liep. In het tweede telbureau kwamen de stembrieven pas vrij laat in de namiddag toe en werden de biljetten verschillende malen herteld. Uiteindelijk tekenden alle aanwezige verantwoordelijken af en werd het resultaat naar buiten gebracht. Laurent Hoornaert, de voorzitter van Tope 8920, verklaarde diezelfde dag nog verbaasd te zijn over het resultaat en overwoog het om een hertelling te eisen. Zijn partij schoot twee stemmen te kort voor een derde zetel in de gemeenteraad, wat hun kansen als potentiële coalitiepartner met verkleinde. Bij de onderhandelingen om een meerderheid te vormen, verkoos CD&V om in zee te gaan met N-VA en werd Tope 8920 naar de oppositiebanken verbannen.

Het bleef zeven weken stil, maar nu blijkt dat Laurent daad bij woord voegde en een verzoek indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

“Onze getuigen, die in de tellokalen aanwezig waren als officiële observators, bevestigen dat na de eerste telling van de stemmen per lijst, de lijst TOPE 8920 in de drie telbureaus respectievelijk volgende resultaten behaalde: 257, 326 en 301. Samen maakt dat 884 stemmen, waardoor TOPE 8920 op 3 verkozenen zou uitkomen. Nadien, bij het tellen van de voorkeurstemmen, zijn in ieder telbureau nog aanpassingen gebeurd aan de lijststemmen, waarbij 9 stemmen voor de TOPE 8920 ongeldig werden verklaard. Dit fenomeen heeft zich enkele malen voorgedaan, waarbij ook stemmen voor de andere lijsten, onder meer voor N-VA, ongeldig werden beschouwd. Dat heeft voor de nodige chaos gezorgd in de telbureau’s onder de tellers, waarbij reeds geldig verklaarde stemmen voor een bepaalde partij alsnog ongeldig werden verklaard en de tellers telkens het aantal lijststemmen per partij op het bord dienden aan te passen met alcoholstift en bordenwisser, zodat de kans op menselijke fouten aanzienlijk steeg. Dat gebeurde in elk van de drie telbureau’s. In die omstandigheden is een vergissing van amper 2 à 3 stemmen niet uit te sluiten valt en dat is net het aantel stemmen waaraan TOPE 8920 genoeg heeft om een derde zetel te behalen.”

Jean-Marie Callewaert van oppositiepartij s.pa-Dynamisch, die ook in elk telbureau waarnemers had opgesteld, heeft zijn bedenkingen. “Ik was zelf aanwezig en heb, net als onze ‘spotters’, geen onregelmatigheden vastgesteld. Wel werd er in telbureau 2 een fout gemaakt bij het tellen, waardoor het aantal biljetten en het aantal stemmen niet overeenstemde, maar na een hertelling zijn de aanwezigen het toch eens geworden. Toen heeft niemand van de waarnemers aan de alarmbel getrokken, waardoor iedereen er van uit ging dat alles correct is verlopen. Laurent stuurt aan op een hertelling, maar ik betwijfel of dat nog iets zal veranderen, want er is een meerderheid van zestien op negentien. De coalitie is gevormd; in het uiterste geval kan er iemand afvallen, maar dan rijst de vraag of dat wel wenselijk is.”

Laurent Hoornaert verduidelijkt waarom hij zeven weken heeft gewacht om de stap te zetten. “De officiële termijn om zo’n hertelling te vragen, is tot 45 dagen na de verkiezingen en deze hebben wij gerespecteerd. We hebben advies ingewonnen bij verschillende experts vooraleer dit verzoek in te dienen en zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan. Aangezien de kans op missen menselijk is, vragen wij een hertelling van alle stemmen uit de drie telbureaus van de gemeente Langemark-Poelkapelle, met bijzondere aandacht voor de als ongeldig bestempelde stemmen die aanvankelijk wel als geldig werden toegekend aan de lijst ‘TOPE 8920’. Juist is juist.”

Dominique Cool van N-VA, die intussen naar voor werd geschoven als schepen voor Financiën, reageert verbaasd. ”Wij hebben geen weet van onregelmatigheden, maar zullen afwachten op de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.” Diezelfde Raad zal op 21 december beslissen of de aanvraag al dan niet ontvankelijk wordt verklaard.