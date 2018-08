Twee Polen blijven in cel voor moord 22 augustus 2018

02u44 0 Langemark-Poelkapelle Twee Polen van 27 blijven in de cel op verdenking van moord. Dat besliste de raadkamer van Ieper gisteren.

Er zijn voldoende aanwijzingen dat ze betrokken waren bij de dood van een 23-jarige landgenoot die in ons land als seizoensarbeider aan de slag was. Zijn levenloze lichaam kon op 22 juli in een alleenstaande gerenoveerde woning langs de Wallemolenstraat in Poelkapelle gevonden worden.





Autopsie

De twee andere Polen, wellicht huisgenoten, vlogen kort nadien in de cel. Wat er precies in de woning gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk. Er is een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Een reconstructie zal ook nog meer duidelijkheid moeten brengen.





(LSI)