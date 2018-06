Trio voor rechter wegens drugsfeiten 27 juni 2018

Poelkapelle





Acht maanden cel met uitstel, acht maanden effectief en zes maanden cel met uitstel: die straffen riskeren drie mannen die zich moeten verantwoorden voor drugsfeiten op de Ieperse rechtbank.





B.D. (20) uit Langemark-Poelkapelle werd op 20 november vorig jaar aangehouden; hij staat terecht voor de telen van cannabis en de verkoop van weed. De man was ooit verslaafd aan speed, maar zou nu al een jaar clean zijn. Medebeklaagde M.R. (29), ook uit Langemark-Poelkapelle, begon opnieuw met cannabisgebruik om 'zijn gedachten wat te verzetten'. De man had het moeilijk omdat zijn moeder aan kanker leed. Hij zocht een dealer en raakte zo betrokken in de zaak. Er werd hem voorgesteld zelf te verkopen en de man deed twee leveringen. De beklaagde laat zich nu begeleiden.





Tenslotte moet ook de in Antwerpen wonende Nederlander A.M. zich verantwoorden. Die begon te verkopen omdat hij geld nodig had. Momenteel zou hij weer op het rechte pad zijn.





Vonnis op 27 juli.