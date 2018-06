Trio veroordeeld voor drugsfeiten 05 juni 2018

De rechter in Ieper heeft drie mannen veroordeeld voor drugsbezit. N.R. (27) uit Langemark-Poelkapelle kreeg 7 maanden met uitstel en een boete van 800 euro voor het gebruik van weed. De man rookte naar eigen zeggen af en toe een jointje om te kunnen slapen. Daarna werd hij verdacht van de verkoop van speed. "Ik heb mijn lesje geleerd", zei hij tegen de rechter. De 31-jarige M.R. uit Houthulst werd door de rechter gestraft met 8 maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete. De man verkocht speed om zijn eigen verslaving te kunnen financieren. S.M. (34) uit Zonnebeke tenslotte begon xtc-pillen te verkopen nadat zijn werkgever failliet ging. M. raakte daardoor in de financiële problemen. Hij liep tegen de lamp op het festival Cirque Magique in Ledegem. De rechter gaf hem vijf maanden cel met voorwaarden en een geldboete.





(CMW)