TOPE 8920 zet schepenen op twee laatste plaatsen 19 juli 2018

02u25 0 Langemark-Poelkapelle Verrassende keuzes bij de lijstvorming van TOPE 8920. De opvallendste: huidig Open Vld-schepen Frank Gheeraert prijkt op de laatste plaats.

Toen in februari bekend werd gemaakt dat Proo! en de lokale fractie van Open Vld samen naar de verkiezingen zouden trekken, onder de nieuwe noemer TOPE 8920, was nog lang niet duidelijk welke kandidaten naar voor zouden treden als lijsttrekkers of -duwers. Beide partijen hebben oudgedienden aan boord en het duurde dan ook even vooraleer binnenskamers werd beslist wie het partijschip zou gaan besturen.





De grootste verrassing is misschien de keuze van huidig Open Vld-schepen Frank Gheeraert om op de laatste plaats van de nieuwe lijst te gaan staan. Laurent Hoornaert, uit dezelfde moederpartij, zal op zijn beurt de lijst trekken, gevolgd door Martine Debruyne op nummer 2 en raadslid Koen Bentein op plaats 3.





Gedurfd

Proo!-kopstuk en gewezen schepen Luc Vandamme kiest voor de 18de plaats, net voor lijstduwer Frank Gheeraert. Lijsttrekker Laurent Hoornaert verduidelijkt hun motivatie: "Door deze keuze trekt TOPE 8920 de lijn van de vernieuwing door. Het is een gedurfde keuze, maar het bewijst ook dat we de platgetreden paden verlaten. Wanneer we beweren dat we de politiek van Langemark-Poelkapelle met inspraak en betrokkenheid in een nieuwe plooi zullen leggen, dan is de keuze over de kop en staart van onze lijst daar nogmaals een mooi bewijs van." (DCH)