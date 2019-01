TOPE 8920 vraagt ambitieuzer klimaatbeleid voor Langemark-Poelkapelle Christophe Maertens

31 januari 2019

13u51 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle vraagt het kartel TOPE 8920 de gemeente dringend werk te maken van een gemeentelijk klimaatplan. De oppositiepartij zal de vraag voorleggen op de volgende gemeenteraad.

“Onze gemeente moet daarbij zelf het voorbeeld nemen aan de hand van concrete maatregelen”, zegt Laurent Hoornaert, fractieleider TOPE 8920. “Daarna kunnen de inwoners worden overtuigd en ondersteunt om de gezamenlijke CO2-uitstoot met meer dan de helft te verminderen.

Gezien steden en gemeenten goed zijn voor 70 procent van de wereldwijde klimaatuitstoot spelen die dus een sleutelrol in de strijd tegen de klimaatverandering.” In 2015 ondertekende Langemark-Poelkapelle al het Burgemeestersconvenant, een verbintenis om 20 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020. “Wij vinden dit echter onvoldoende”, zegt Hoornaert. “Het is 1 voor 12 voor het klimaat. De klimaatbetogingen geven aan dat de politiek meer moet doen.”