Tope 8920 verwelkomt twee nieuwe gezichten 05 juni 2018

02u58 0 Langemark-Poelkapelle Dat Open Vld L-P en Proo! samen naar de verkiezingen zouden trekken, stond al een tijdje vast, maar de komst van twee onafhankelijke kandidaten, maakt de mix van blauw en groenlinks nu nog net iets bonter.

Fanny Boone uit Sint-Juliaan en Martine Debruyne uit Langemark, die de gelederen komen versterken, zijn allebei geen onbekende gezichten. "Martine (58) komt uit de Papaverwijk en is al politiek actief sinds 1982", aldus voorzitter Laurent Hoornaert. "Ze heeft al 10 jaar ervaring als gemeenteraadslid en was eerder al kandidate op de lijst PROO!. Fanny is zelfstandig uitbaatster van de wellness-praktijk en geschenkenwinkel Happiness langs de Brugseweg, waar ook de Babbelbox aan gekoppeld is."





Communicatie

Nieuwkomer Fanny motiveert waarom ze in de politiek stapt. "Ik stoor me vreselijk aan het gebrek aan communnicatie binnen de gemeente en hoop daar verandering in te kunnen brengen. Ik koos voor Tope 8920 omdat het verschillende politieke kleuren verenigt en plaats biedt aan onafhankelijken." Martine heeft op haar beurt een andere motivatie. "Ik wil vooral het monopolie van de meerderheidspartij doorbroken zien." De partijlijst is nog niet compleet, maar daar ligt de blauwe voorzitter niet wakker van. "We houden bewust enkele plaatsen open, want we willen geëngageerde mensen de kans geven om op onze trein te springen." (DCH)