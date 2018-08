TOPE 8920 maakt volledige lijst bekend 23 augustus 2018

Het kartel TOPE 8920, dat Open Vld, Proo! en enkele onafhankelijken verenigt, maakt als eerste in Langemark-Poelkapelle zijn volledige lijst bekend.





Eerder was geweten dat Laurent Hoornaert uit Poelkapelle, kabinetschef van Kortrijks burgemeester en volksvertegenwoordiger Vincent Van Quickenborne, de lijst zou trekken. Schepen Frank Gheeraert (Open Vld) zal, ook na de heisa rond het 'seksfeestje' in zomerbar La Brasa, de lijst duwen. Dat doet hij samen met raadslid en gewezen schepen Luc Vandamme (Proo!). Verder zijn ook Koen Bentein, Jenny Tant-Ligneel, Colette Descheemaecker, Dominiek Verkinderen, Willy Terryn, Martine Debruyne, Jens Sinnaeve en Johan Supply terug van de partij. Nieuw zijn studente fiscaliteit Shauni De Wulf (18) uit Poelkapelle, medewerker in de gemeente Zonnebeke Niels Vermeersch (30) uit Sint-Juliaan, landbouwer Tonny Hoste (45) uit Poelkapelle, postbode Christoph Jaecques (49) uit Langemark, Sabrina Lefevere (44) van 't Broodje in Poelkapelle, uitbaatster van kinderopvang 't Ballonnetje en Babyland Martine Riviere (56) uit Langemark, arbeidster Katty De Jaeger (41) uit Madonna en Fanny Boone (46) uit Poelkapelle. (DCH)