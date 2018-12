Tope 8920 legt zich neer bij verkiezingsuitslag

Tope 8920 trekt dan toch niet naar de Raad van State om een hertelling van de stemmen af te dwingen, waardoor de nieuwe burgemeester en schepenen kunnen aantreden

Christophe Deconinck

31 december 2018

18u06 0

Na de teleurstellende verkiezingsuitslag van zondag 14 oktober, trok de blauwgroene partij Tope 8920 naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de geruchten over onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen te laten onderzoeken. De klacht werd echter door de Raad ongegrond verklaard, wat het kartel Tope 8920 voor de keuze stelde om hoger beroep aan te tekenen en naar de Raad van State te trekken.

Lijsttrekker Laurent Hoornaert maakte zopas bekend dat zijn partij daar van af ziet. “Na intern overleg nemen we akte van het arrest en zien we af van hoger beroep bij de Raad van State, in het belang van de installatie van de nieuwe gemeenteraad. We geven hierbij gevolg aan de oproep van uittredend burgemeester Alain Wyffels, die ons had gevraagd om zo snel mogelijk tot een besluit te komen en daarover open te communiceren.”

Tope 8920, dat er van beticht werd de installatie van de nieuwe gemeenteraad bewust te bemoeilijken, benadrukt dat hun verzoek geen vertragingen heeft veroorzaakt. “Gezien de uitnodigingen voor de installatievergadering vandaag nog kunnen worden verstuurd, kan die vergadering in principe al vanaf maandag 7 januari 2019 worden georganiseerd.” Op vandaag wordt maandag 14 januari door de meerderheid naar voor geschoven als startdatum voor het nieuwe gemeentebestuur.

Het is niet duidelijk of Tope zich onder druk heeft laten zetten door de aantijgingen van de andere partijen, waarbij zelfs de term ‘boycot’ is gevallen, maar van zomaar berusten in de afwijzing van hun klacht is ook geen sprake. “Tijdens de zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hebben we aangegeven dat één getuige door één van de lijsttrekkers verboden werd om een getuigenis in ons voordeel af te leggen. Verder hebben twee onafhankelijke tellers ons mondeling bevestigd dat er zodanige chaos was dat mistellingen niet uit te sluiten waren, maar dat ze dit uit loyauteit naar hun voorzitters van de telbureaus niet op papier wilden zetten. Toch bleef de Raad bij hun standpunt.”

Voor raadsleden zoals Frans Vandeputte (CD&V), Luc Vandamme (Proo!/Tope 8920) en schepen Frank Gheeraert (Open VLD/Tope 8920), die hun mandaat niet meer wilden verlengen, is er nu pas zekerheid. De kans bestond dat de huidige gemeenteraad nog even zou moeten aanblijven, mocht Tope hoger beroep aantekenen, maar de heren mogen uiteindelijk toch beschikken. Ook uittredend burgemeester Alain Wyffels en zijn opvolger Lieven Vanbelleghem, beide CD&V, kunnen opgelucht adem halen, want nu kunnen ze zich toeleggen op de overdracht van de macht in hun gemeente.

Tope 8920, dat net twee stemmen tekort schoot om een derde zetel in de gemeenteraad te bemachtigen, schuift nu naast voorzitter en nieuwkomer Laurent Hoornaert (45) ook advocaat Koen Bentein (42) naar voor, die er al twaalf jaar lang een zetel bezet voor Open VLD. Deze laatste komt als opvolger van Frank Gheeraert en Martine Debruyne die beiden verzaakten aan hun mandaat in de raad.

Tope 8920 mag ook een vertegenwoordiger aanduiden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en kiest er voor hiervan een een gedeeld mandaat te maken. Katty De Jaeger (41), arbeidster uit Madonna zal de eerste 3 jaar zetelen, waarna ze zal worden opgevolgd door ambtenaar Niels Vermeersch (30) uit Sint-Juliaan.