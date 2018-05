TOPE 8920 lanceert gemeentelijke bevraging 28 mei 2018

Toen TOPE 8920, de nieuwe lokale lijst van Open Vld, PROO! en onafhankelijken, boven het doopvont werd gehouden, beloofden de blauwe voorzitter Laurent Hoornaert en het groenlinkse bestuurslid Luc Vandamme om in te zetten op participatie met de inwoners. Vanuit hun partij hebben ze zopas een gemeentelijke bevraging gelanceerd. Daarvoor hebben ze in alle 3.300 brievenbussen van Langemark-Poelkapelle een folder laten droppen, waarin ze de 'Stand van de gemeente' presenteren. "Met deze bevraging willen we peilen waar we als gemeente goed of beduidend minder voor scoren. Daarvoor hebben we ons gebaseerd op de heel recente studie 'Gemeente in cijfers' van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zijn er voldoende speelvoorzieningen voor de kinderen? Hoe is de algemene tevredenheid over de kinderopvang, het aantal parkeerplaatsen of het veiligheidsgevoel? Met die - vaak opmerkelijke - gegevens hopen we de inwoners uit te nodigen om mee te helpen nadenken en samen met ons de eerste lijnen uit te zetten voor een nieuw toekomstverhaal voor de gemeente, waarbij we hopen betrokken te kunnen betrekken. Al die voorstellen kunnen ons bezorgd worden via de post (Brugseweg 212, 8920 Poelkapelle), e-mail (hallo@tope8920.be), website (www.tope8920.be) of Facebook." (DCH)