Topdagen voor oldtimers tijdens Trimard Classic De deelnemers van de tweede Trimard Classic rijden een weekend lang met oldtimers langs bochtige wegen van Madonna naar Dinant. Christophe Deconinck

04 april 2019

Gino Vanacker is trotse bezitter van een Triumph uit 1979 en bezieler van de tweede editie van de ‘Trimard Classic’, het oldtimer evenement dat start op zaterdagmorgen 6 april in Madonna. “Om 8.30 uur vertrekken de deelnemers aan de kerk, voor een rit van 650 km naar Dinant en terug. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een uitgestippelde route langs landelijke wegen volgen met behulp van een ‘roadbook’. De minder ervaren teams kunnen meerijden in de categorieën ‘Tourklasse’, waarbij ze rijden volgens het bolletje-pijl-systeem, terwijl de deelnemers met voldoende ervaring in de ‘Marathon klasse’ moeten werken met een combinatie van kaartsystemen.” Na een overnachting in Dinant wordt op zondagmorgen terug koers gezet naar Madonna, met als vooropgezet doel om omstreeks 17 uur over de finish in het centrum te rijden. De organisatoren hopen zowel aan de start als aan bij de finish zoveel mogelijk kijklustigen te mogen verwelkomen in de ‘Trimard-village’. Meer info vind je terug op www.trimard-classic.be.