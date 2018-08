Toch politiek staartje na seksfeestje in Langemark? Oppositie eist duidelijkheid over 'politieke afrekening' VRAAGTEKENS OVER INSINUATIES VAN SCHEPEN IN ZAAK SEKSFEESTJE CHRISTOPHE MAERTENS

13 augustus 2018

02u30 1 Langemark-Poelkapelle Krijgt de zaak van het vermeende seksfeestje in Langemark-Poelkapelle dan toch een politiek staartje? Als het aan de oppositie ligt wel. Die vragen tekst en uitleg over wat schepen Frank Gheeraert (Open Vld) bedoelt met wat hij zou omschrijven als een 'politieke afrekening'.

"De laatste dagen lezen en horen wij in de media dat er een 'politieke chantage en afrekening' gepleegd wordt in Langemark in de heisa rond La Brasa", zeggen fractieleider van N-VA Dominique Cool en fractieleider van sp.a Jean-Marie Callewaert van Langemark-Poelkapelle. De oppositie wil duidelijkheid over mogelijke insinuaties naar de politiek. "Wij hebben contact opgenomen met alle fracties in de gemeenteraad, ook de Open Vld waartoe Frank Gheeraert behoort, maar we krijgen nergens een beetje duiding over de situatie."

'Poepkapelle'

De oppositie zegt ook dat de gemeente in het belachelijke wordt getrokken met verwijzingen naar 'Poepkapelle'. "Zo lijdt niet alleen onze gemeente imagoschade, maar ook ons hele politiek bestel." De oppositie benadrukt dat ze geen zaken hebben met wat tijdens privéfeestjes in De Brasa gebeurt. "Ook hebben wij geen zaken met wat de schepen in zijn privé doet. Van voyeurisme distantiëren we ons volledig", klinkt het.



"Als de schepen echter insinueert dat er in de zaak sprake is van 'politieke chantage', dan worden alle personen die bij politiek actief zijn in onze gemeente ongewild betrokken in deze affaire." De oppositie zegt grote vragen te hebben over hoe nog een ernstig debat kan worden gevoerd in de gemeenteraad en het schepencollege, als dergelijke uitspraken of insinuaties van de schepen de wereld worden ingestuurd. "Daarom vragen wij bij hoogdringendheid, vooraleer enig ander debat kan worden gevoerd op de raad en met de schepen, dat hij toelicht aan alle fracties en aan het publiek wat hij bedoelt met 'politieke chantage' of een 'politieke afrekening'."

Twee vragen

De oppositie zet twee vragen op de agenda: Wat brengt schepen Gheeraert er toe aan om hier onmiddellijk te wijzen naar politiek? En hoe de betrokken schepen met een dergelijke manier van communicatie via de pers zichzelf verder ziet functioneren als schepen en als gemeenteraadslid? "Over de activiteiten die aan de basis liggen van de heisa op de bewuste avond willen wij het absoluut niet hebben. Daar zal het gerecht wel zijn werk doen", klinkt het nog.



Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) voegt de vragen aan de agenda van de gemeenteraad toe. "Elk gemeenteraadslid heeft het recht om een punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen", aldus de burgemeester. "Het is niet aan mij om punten te weigeren. De volgende gemeenteraad is op 3 september en daar zal dat agendapunt dan ter sprake komen. Intussen is het onderzoek bezig en het zou dus kunnen zijn dat het een maat om niets is." De burgervader zegt dat hij het persoonlijk geen politiek debat waard vindt. "Maar goed, als de oppositie vindt dat zoiets moet besproken worden, dan gaan we dat doen." Ondertussen schreef schepen Frank Gheeraert een emotionele brief op Facebook. Daarin vraagt hij om met rust te worden gelaten.