Theo Francken komt woensdag naar Poelkapelle Erik De Block

26 februari 2019

17u19 0 Langemark-Poelkapelle Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van meerderheidspartij N-VA komt gewezen staatssecretaris Theo Francken op woensdag 27 februari naar Poelkapelle.

Afspraak om 20 uur in zaal De Poelkring op de Nieuwplaats. Francken zal in het kader van ‘Theo Toert’ het thema ‘Europese migratiecrisis’ behandelen en uitleg en duiding geven over asiel en migratie. Na de lezing zal hij ook nog wat tijd maken om het exemplaar van zijn boek ‘Continent zonder grens’ te signeren. Vooraf inschrijven is aangewezen. “Om een beetje een zicht te krijgen op hoeveel volk we verwachtende zijn”, aldus schepen Dominique Cool. Inschrijvingen: 0495/10.66.50.