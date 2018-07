Theaterwandeling brengt verhalen uit WOI tot leven 10 juli 2018

02u44 0 Langemark-Poelkapelle Komend weekend zullen liefst 60 acteurs en figuranten drie dagen lang post vatten in het centrum van Langemark om er 'Pépé's Grooten Oorlog' uit te beelden, de nieuwe theaterwandeling van het Bakelandtcomité, in navolging van de succesvolle evocatie 'De Dutschers zin doar' uit 2014.

Dit maal wordt het verhaal gebracht van een grootvader die zijn kleinkind - en het publiek - op sleeptouw neemt door het centrum van Langemark en op twaalf plaatsen halt houdt om er te vertellen over de Eerste Wereldoorlog.





Op elk van die locaties zal de geschiedenis tot leven komen, dankzij figuraten en acteurs uit alle deelgemeenten, die het verhaal een extra dimensie zullen geven.





Met humor

De regie is in handen van Hans Robyn, maar de waargebeurde verhalen werden herschreven door toerismefunctionaris en WOI-kenner Jo Lottegier, die heeft getracht om het oorlogsleed met wat humor te verlichten. De eerste wandeling start op vrijdagavond om 18 uur aan café De Frontduif in de Boezingestraat. Tickets kosten 10 euro en kunnen besteld worden via www.ticketgang.be. (DCH)